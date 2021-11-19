أبرزها «الشبو» الأسرع قتلا.. متخصص مناعة يحذر من انتشار المخدرات الكيمائية بين الشباب

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قال الدكتور محمد أبوعامر متخصص المناعة بجامعة المنوفية إن المخدرات التخليقية أكثر خطورة من الهيروين والحشيش والبانجو، لأنها تتكون من مواد كيماوية يسهل تحضيرها وتنتجها معامل بير السلم .

وأكد عامر في تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» أن المدمن يستطيع أن يعالج داخل المصحات للإقلاع عن إدمانه، بينما مدمن المخدرات الكيميائية لا يستطيع الإقلاع لأن الكريستالات الكيميائية تشتغل على الجهاز العصبي المركزي وعلى الدوبامين ومستقبلاته في الجسم .

(الميث- الشبو- الجلاس- الآيس- الكريستال – الشيطان).. أسماء مختلفة ولكن جميعها يندرج تحت بند المخدرات التخليقية، وقال عامر :«انتشرت المخدرات التخليقية في الآونة الأخيرة على مستوى دول العالم، ومنتشرة في معامل بير السلم تصنع من الايفيدرين والسيدوفيدرين، وطرق تعاطيها يكون عن طريق البلع أو التدخين أو حقن، ويتحول مدمنها إلى شخص مختلف تماما لأن الكريستالات الكيميائية تشتغل على الجهاز العصبي المركزي وعلى الدوبامين ومستقبلاته في الجسم» .

وأوضح عامر أن الأعراض التي تظهر على المدمن بعد التعاطي مباشرة وعلى المدى القصير والمؤقت طاقه وقوه هائلة تسرى في عروق المتعاطي.، وقوة جسدية وثقة بالنفس وارتفاع شديد في درجة الحرارة للجسم، وارتفاع ضربات القلب ورغبة جنسية قوية بجانب وجود سلوك عدوانى .

أما الأعراض المميزة ل مدمن «الشبو» على المدى البعيد عدم رغبه في النوم أو تناول الطعام، وتأكل شديد وتسوس في الأسنان الأكل وهرش قد يؤدى إلى قرح في الجلد وهلاوس وضلالات ونوبه هلع وفزع وتخوين، بجانب النحافة الشديدة وعجز بدنى .

وناشد عامر الأهالى بضرورة متابعة أبناؤهم بصفة مستمرة لأن المخدرات الكيميائية ليس لها علاج وقد يسبب الوفاة لمتعاطيه من أول مرة تعاطى .