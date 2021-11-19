تعرف على أبرز تصريحات رئيس «النواب» خلال زيارته إلى المجر

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بدأ المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب زيارة إلى دولة المجر خلال الاسبوع الجاري، وجاءت أبرز تصريحات «جبالي» خلال الزيارة كالتالى:

- «العلاقات المصرية المجرية تشهد تنامياً إيجابياً، ونرغب في تعزيز العلاقات البرلمانية بما يصب في صالح العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين».

- «مجلس النواب المصري مهتم بتعزيز التعاون البرلماني مع برلمانات دول تجمع الفيشجراد، بما يعزز العلاقات السياسية المتميزة بين مصر ودول تجمع الفيشجراد».

- «تشكيل مجلس النواب المصري لجمعية الصداقة البرلمانية “المصرية– المجرية”، لتكون بمثابة قناة فعالة للتواصل والتعاون بين برلماني البلدين الصديقين».

- جمعية الصداقة البرلمانية ستساعد على التنسيق بين البرلمانين إزاء القضايا المُشتركة في مُختلف المحافل الإقليمية والدولية، بما يُمثل انعكاساً للعلاقات السياسية المتميزة بين البلدين.