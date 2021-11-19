نائب رئيس جامعة الإسكندرية: نستهدف تطعيم 75٪ من منتسبي الجامعة بحلول ديسمبر

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شدد الدكتور وائل نبيل، القائم بتسيير أعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، على وكلاء الكليات، ضرورة استكمال خطة الجامعة، بتطعيم كافة منتسبيها، مشيراً أن الجامعة تستهدف تطعيم أكثر من ٧٥% من منتسبيها بحلول ١ ديسمبر القادم.

وقال، خلال انعقاد مجلس شؤون التعليم والطلاب، مساء أمس، أن المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرر تخصيص ٤٠ ألف جرعة للقاح فيروس كورونا، لجامعة الإسكندرية، لاستمرار الجامعة في تقديم خدمة تلقي اللقاح لكافة منتسبيها.

وأشار إلى أن الجامعة ستتلقى جميع الشهادات المرضية، لأصحاب الأمراض المزمنة، وسيتم عرضها على اللجنة المختصة بكلية الطب لإبداء الرأى الطبى فيها، ومن لا يرغب في تلقى اللقاح سيتوجب عليه إجراء تحليل PCR كل اسبوع ايام.

كما استعرض الدكتور على مسلم الخطة الاستراتيجية لجامعة الإسكندرية ٢٠٢٧/٢٠٢٢ والتى تهدف للوصول إلى «جامعة رائدة ذات تنافسية عالمية تسهم في التنمية المجتمعية المستدامة في إطار من الحوكمة والقيم الإنسانية النبيلة»، ترسيخ قيم التميز المؤسسي في كافة مجالات التعليم وإنتاج ونشر المعرفة، وتهيئة بيئة ذكية محفزة على الابتكار والإبداع، وإعداد كوادر علمية ومهنية قادرة على المنافسة العالمية وتحقيق رؤية مصر 2030.