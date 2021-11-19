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التوقيع على اتفاق للتعاون الثقافي بين ونيكاراجوا

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التوقيع على اتفاق للتعاون الثقافي بين مصر ونيكاراجوا التوقيع على اتفاق للتعاون الثقافي بين ونيكاراجوا

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أقام السفير ياسر الشواف بمقر السفارة المصرية في بنما سيتي احتفالاً حضره سفير نيكاراجوا في بنما سيتي وأعضاء السفارتين، وذلك على ضوء الانتهاء من التوقيع على اتفاق للتعاون الثقافي بين ونيكاراجوا، حيث تبادل السفير المصري ونظيره النيكاراجوي النسخ الأصلية للاتفاق، وبذلك بدأ سريان اتفاق التعاون الثقافي والفني بين حكومتي الدولتين اعتباراً من ١٨ نوفمبر الجاري.

ويعد الاتفاق تفعيلا جيدا لمجمل العلاقات الثقافية بين الدولتين، وفي العديد من المجالات الثقافية والفنية والعلمية، كما يعتبر إضافة جيدة وهامة في مسيرة العلاقات الثنائية بين الدولتين.

المصرى اليوم

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