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سفير في إندونيسيا يزور جاوة الشرقية

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سفير مصر في إندونيسيا يزور جاوة الشرقية سفير في إندونيسيا يزور جاوة الشرقية

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في إطار الدور الثقافي والعلمي الذي تضطلع به السفارة المصرية في إندونيسيا، قام السفير أشرف سلطان، سفير في جاكرتا، بزيارة محافظة جاوة الشرقية، حيث قام بزيارة عدد من المعاهد التعليمية العريقة بها، والتي أُسس بعضها منذ ٣٠٠ عام ويدرس بها عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات ولها أكثر من ١٠٠ فرع داخل إندونيسيا.

وألقى السفير المصري كلمة أثناء جولته بالمحافظة أشار فيها إلى العلاقات التاريخية بين مصر وإندونيسيا، مؤكداً أهمية التواصل الثقافي بين البلدين.

وقال السفير أشرف سلطان إن دراسة الطلاب الإندونيسيين في مصر ترجع لسنوات طويلة وتستمر حتى الآن، حيث يوجد عدد كبير من الطلبة من إندونيسيا يدرسون في معاهد وجامعات الأزهر، وهو ما يجعل إندونيسيا أحد أهم الدول التي توفد طلابها ومبعوثيها للدراسة في جامعات مصر والأزهر الشريف.

من جانبهم أعرب مسئولو عدد من المعاهد الإندونيسية الذي التقى بهم السفير المصري عن تقديرهم الكبير للأزهر الشريف ودوره في نشر تعاليم الإسلام السمحة، مؤكدين على تطلعهم إلى تطوير التعاون المشترك مع الأزهر الشريف خلال الفترة المقبلة، لا سيما وأن العديد من أساتذة هيئة التدريس العاملين بتلك المعاهد من خريجي الأزهر.

كما افتتح السفير أشرف سلطان معرضاً للصور والمخطوطات الخاصة بالحضارة المصرية القديمة والإسلامية، والتي أهدتها السفارة إلى المعاهد الإندونيسية.

المصرى اليوم

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