استعدادات بالتحرير لاستقبال ولي العهد البريطاني (صور)

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يستعد الحرم اليوناني بالتحرير، اليوم الجمعة، لاستضافة صاحب السمو الملكى الأمير تشارلز، ولي العهد البريطاني، وسيكون هناك عدة مناقشات مع رائدات الأعمال وكبار رجال الأعمال حول كيفية التوعية البيئية لمخاطر تغير المناخ من خلال الشركات الكبري.

و خلال زيارة أمير ويلز ودوقة كورنوال لمصر التي تستمر لمدة يومين، تفقدا عدد من البرامج والمؤسسات المعنية بمجالات يلتزمان بدعمها، ويركز أمير ويلز على المسائل البيئية، والحوار بين الأديان، وحفظ التراث، وتوفير الوظائف والفرص للشباب والشابات، بينما تواصل دوقة كورنوال التزامها بدعم النساء، إلى جانب تعليم الفتيات، وزارا صاحبا السمو الملكى عددا من المواقع التي لها أهمية ثقافية ودينية وبيئية في أنحاء البلاد.

تأتي هذة الزيارة مباشرة بعد استضافة المملكة المتحدة لقمة العمل المناخى 26، وإعلان استلام مصر رئاسة قمة العمل المناخى 27 في سنة 2022، ولدى أمير ويلز اهتمام عميق وراسخ بقضية التغير المناخي، ويأتي البحث عن سبل عملنا معا للتصدى لتغير المناخ على اولويات زيارته الحالية.

استعدادات بالتحرير لاستقبال ولي العهد البريطاني

استعدادات بالتحرير لاستقبال ولي العهد البريطاني

استعدادات بالتحرير لاستقبال ولي العهد البريطاني

استعدادات بالتحرير لاستقبال ولي العهد البريطاني

استعدادات بالتحرير لاستقبال ولي العهد البريطاني

استعدادات بالتحرير لاستقبال ولي العهد البريطاني

استعدادات بالتحرير لاستقبال ولي العهد البريطاني

استعدادات بالتحرير لاستقبال ولي العهد البريطاني