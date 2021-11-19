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شركة طيران هندية تطلب شراء 72 طائرة بوينج 737 MAX طراز «الحوادث المميتة»

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شركة طيران هندية تطلب شراء 72 طائرة بوينج 737 MAX طراز «الحوادث المميتة» شركة طيران هندية تطلب شراء 72 طائرة بوينج 737 MAX طراز «الحوادث المميتة»

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أعلنت شركتا Boeing وAkasa Air، وهي علامة تجارية تابعة لشركة SNV Aviation، أن شركة النقل الهندية الجديدة قد طلبت 72 طائرة من طراز 737 MAX لبناء أسطولها.

في معرض دبي للطيران 2021، قال فيناي دوبي، الرئيس التنفيذي لشركة Akasa Air: “يسعدنا أن نتشارك مع شركة Boeing في أول طلبية للطائرة ونشكرهم على ثقتهم في خطة عمل Akasa Air وفريق القيادة.

نعتقد أن طائرة 737 ماكس الجديدة ستدعم هدفنا المتمثل في إدارة ليس فقط شركة طيران فعالة من حيث التكلفة وموثوقة وبأسعار معقولة، ولكن أيضًا شركة صديقة للبيئة مع أصغر أسطول وأكثر خضرة في سماء الهند. «

وأضاف دوبي: «الهند هي واحدة من أسواق الطيران الأسرع نموًا في العالم مع إمكانات لا مثيل لها. إننا نشهد بالفعل انتعاشًا قويًا في مجال السفر الجوي، ونرى عقودًا من النمو تنتظرنا. الغرض الأساسي من Akasa Air هو المساعدة في تشغيل محرك النمو في الهند وإضفاء الطابع الديمقراطي على السفر الجوي من خلال خلق بيئة شاملة لجميع الهنود بغض النظر عن خلفياتهم الاجتماعية والاقتصادية أو الثقافية».

يتضمن طلب Akasa Air نوعين مختلفين من عائلة 737 MAX، 737-8 والسعة العالية 737-8-200.

قال ستان ديل، من شركة Boeing Commercial: «يشرفنا أن Akasa Air، شركة طيران مبتكرة تركز على تجربة العملاء والاستدامة البيئية، قد وضعت ثقتها في عائلة 737 لتقديم خدمة ركاب ميسورة التكلفة في واحدة من أسرع مناطق الطيران نموًا في العالم.» رئيس مجلس إدارة الطائرات والمدير التنفيذي.

«إن طائرة 737 ماكس، بأدائها المحسّن ومرونتها وقدراتها، هي الطائرة المثالية لتأسيس شركة Akasa Air في السوق الهندية وضمان نمو شبكتها بشكل فعال.»

سيؤدي الهند المتنامي وتوسع الطبقة الوسطى إلى زيادة الطلب القوي على الرحلات الجوية التجارية، مما يؤدي إلى الحاجة إلى أكثر من 2200 طائرة جديدة في جنوب آسيا تقدر قيمتها بحوالي 320 مليار دولار على مدار العشرين عامًا القادمة، وفقًا لتوقعات السوق التجارية 2021 لشركة Boeing.

تخطط Akasa Air لتقديم رحلات تجارية تبدأ في صيف عام 2022 واستخدام أسطولها الجديد المكون من 737s لتلبية الطلب المتزايد في جميع أنحاء الهند .

المصرى اليوم

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