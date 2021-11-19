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مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في حادثتي تصادم وانقلاب بالمنيا

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مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في حادثتي تصادم وانقلاب بالمنيا مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في حادثتي تصادم وانقلاب بالمنيا

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لقي شخص مصرعه، فيما أصيب 5 آخرين، في حادثتي تصادم وانقلاب بالمنيا.

تلقي اللواء محمد عبدالتواب، مدير امن المنيا، بمصرع شخص واصابة 5 آخرين، في حادثتي تصادم وانقلاب، بينها تصادم سيارة رقم 1854 م ا ع، ملاكي، بآخري فرت هاربة، بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي «الجيش» مما تسبب في وفاة شخص واصابة 3 آخرين.

كما أصيب شخصين اثنين، ف حادث انقلاب دراجة بخارية، أمام عزبة الفلاحين، بقرية دمشير بمركز المنيا.

تم نقل المصابين إلى مستشفي المنيا العام، لتلقي العلاج، والتحفظ على جثة المتوفي، والمركبات تحت تصرف النيابة العامة .

المصرى اليوم

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