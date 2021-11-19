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«الإسكان»: جارٍ تنفيذ 198 مشروعاً لمياه الشرب والصرف في 4محافظات بـ 30 مليار جنيه

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«الإسكان»: جارٍ تنفيذ 198 مشروعاً لمياه الشرب والصرف في 4محافظات بـ 30 مليار جنيه «الإسكان»: جارٍ تنفيذ 198 مشروعاً لمياه الشرب والصرف في 4محافظات بـ 30 مليار جنيه

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صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ تنفيذ 198 مشروعاً لمياه الشرب، والصرف الصحي للمدن والمناطق الريفية، بإجمالي طاقة مليون و374 م3/يوم، لمياه الشرب، ومليون و881 م3/يوم، للصرف الصحي، منها 1.2 مليون م3/يوم، سيتم تحويل نظام معالجتها من ابتدائي إلى ثانوي بمحطة معالجة أبورواش، بتكلفة استثمارية نحو 30 مليار جنيه، بمحافظات (القاهرة – الجيزة – القليوبية – الإسكندرية)، ويتولى الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، تنفيذ تلك المشروعات.

وأشار المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى أن الجهاز انتهى خلال الفترة من عام 2014 وحتى الآن، من تنفيذ 256 مشروعاً لمياه الشرب، وصرف صحى المدن والمناطق الريفية، بتكلفة استثمارية 17.5 مليار جنيه، بمحافظات (القاهرة – الجيزة – القليوبية – الإسكندرية)، موزعة كالتالى: 29 مشروعاً للصرف الصحى، ومشروع لمياه الشرب، بمحافظة القاهرة، و45 مشروعاً للصرف الصحي، و12 مشروعاً لمياه الشرب، بمحافظة الجيزة، و121 مشروعاً للصرف الصحي، و28 مشروعاً لمياه الشرب، بمحافظة القليوبية، و13 مشروعاً للصرف الصحى، و7 مشروعات لمياه الشرب، بمحافظة الإسكندرية.

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