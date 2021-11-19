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استقرت أسعار الخضروات والفاكهة في أسواق التجزئة، اليوم الجمعة الموافق 19 نوفمبر 2021، حيث ترواح سعر كيلو الطماطم ما بين 5 و6 جنيهات ، والبطاطس 8 جنيه فيما وصل سعر كيلو البصل 5 جنيه، وأتراوحت أسعار الكوسة ما بين 5 و6 جنيهات وأسعار الفاصولياء 8 جنيه والباذنجان البلدي 6 جنيه للكيلو الواحد، والفلفل الرومي 6 جنيه والفلفل الحامي من 4 إلى 5 جنيه للكيلو الواحد، والخيار البلدي بين 7 جنيه، فيما وصل سعر كيلو البطاطا ٥ جنيه والقلقاس ٧ جنيه .

وتراوح سعر كيلو البرتقال ما بين7 و8 جنيه، وكيلو الموز 10 جنيه، والتفاح المستورد ما بين 20 و25 جنيه، فيما وصل سعر كيلو الجوافة 10 جنيه والرمان ما بين 8 و10 جنيه للكيلو، وتوقع نقيب الفلاحين حسين أبوصدام استقرار أسعار معظم المنتجات الزراعية على ذلك حتي نهاية العام وحتي نضج العروة الشتوية.

ولفت أبوصدام إلى أن أسعار البيع بالجملة في الاسواق الكبيرة يضاف لها من 2 إلى 5 جنيهات في أسواق التجزئة الصغيرة وقد تزيد في الاماكن البعيدة عن الاسواق الرئيسية، فيما تباع هذه المحاصيل في الحقل بأقل من أسعار أسواق الجملة بنحو يتراوح بين 3 و4 جنيهات حسب النوع والصنف والمكان والجودة.