استعرضوا مهاراتهم التقليدية أمامه.. «بيت جميل»: تشرفنا بزيارة الأمير تشارلز (صور)

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أعرب بيت جميل للفنون التراثية في القاهرة عن سعادته إزاء استقبال ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز.

وقال في بيان له عقب الزيارة: «تشرفنا بمقابلة الأمير تشارلز أمير ويلز في بيت الرزاز بحي الدرب الأحمر أثناء زيارته لمصر».

والتقى الأمير بمجموعة من أساتذة وطلاب وخريجي بيت جميل ضمن حرفيين آخريين ليعرضوا مهاراتهم التقليدية.

كما احتفلوا بالأعمال الفنية المتميزة التي صنعوها يدويا خلال رحلتهم في برنامج بيت جميل في القاهرة المقدم من مدرسة مؤسسة الأمير للفنون التقليدية في لندن ومؤسسة فن جميل.

وتأتى زيارة الأمير تشارلز في إطار اهتمامه بالحرف التقليدية، ودعم بريطانيا لحفظ التراث الثقافى، إلى جانب مهارات الحرفيين.

وكان بيت الرزاز قد شهد استعدادات مكثفة، فضلا عن استعدادات القائمين عليه لاستقبال الأمير تشارلز والوفد المرافق له، حيث قام الحرفيون والمصممون بإعداد معروضاتهم للعرض.

وأطلقت مؤسسة فن جميل، بالتعاون مع مدرسة مؤسسة الأمير تشارلز للفنون التقليدية، وصندوق التنمية الثقافية في مصر في عام 2009.

وبيت جميل للفنون التراثية في القاهرة، هو معهد تعليمي رئيسي يهدف لتقديم فصول تعليمية للشباب المصري في الهندسة الإسلامية التقليدية، والرسم، وتجانس الألوان والأرابيسك، إلى تقديم التدريب المتخصص في السيراميك والزجاج والجبس، والأعمال المعدنية والأشغال الخشبية.

ويتم في بيت جميل للفنون التراثية، تعليم الطلاب لمدة عامين للحصول على شهادة الدبلوم ضمن برنامج تم إعداده وتطويره من قبل مدرسة الأمير تشارلز للفنون التقليدية، وفقا لنفس المبادئ والمعايير المطبقة في دورات الدراسات العليا في المقر الرئيسي للمدرسة في لندن.

ويقع بيت جميل في قلب الحي التاريخي القديم لمدينة القاهرة، وبالتحديد في مركز الفسطاط للفنون والحرف التقليدية، ويركز البرنامج على الحفاظ على التراث الثقافي المحلي، الذي يشمل رحلات ميدانية إلى المعالم التاريخية وكذلك أعمال التصميم وإقامة المشاريع.

كما يقدم دعما للخريجين الباحثين عن فرص عمل أو الراغبين في إنشاء أعمال تجارية في الفنون التقليدية. يتخرج سنوياً حوالي 20 طالباً لينضموا إلى نادي الخرّيجين وتتاح لهم الفرصة للمشاركة في المعرض السنوي للخريجين.