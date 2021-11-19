الخماسي الحديث والجندي يحصلان علي اوسكار أفضل اتحاد لعام ٢٠٢١

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حصل الاتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان امين عام اللجنة الاولمبية. على جائزه الاوسكار خلال الحفل الذي اقامتة دار التحرير بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بحضور الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنه الاولمبيه المصرية واياد ابو الحجاج رئيس مجلس ادارة دار التحرير للطبع والنشر

حيث تم تكريم الاتحاد المصرى للخماسي الحديث خلال الحفل وتسلم الاستاذ هاشم يس المدير التنفيذي للاتحاد المصرى للخماسي الحدث جائزة الاوسكار كأفضل اتحاد رياضي خلال عام ٢٠٢١ عن تحقيقة العديد من الانجازات خلال الفترة الماضية والتي كان ابرزها على الاطلاق تحقيق البطل الاولمبي احمد الجندي الميداليه الفضية في دورة الالعاب الاولمبية طوكيو ٢٠٢٠

والذي تم تكريم ايضا وحصوله على جائزة الاوسكار.