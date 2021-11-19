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هيئة السلامة الأمريكية ترفض اعتماد بوينج 777 إكس قبل نهاية 2023 رغم عرضها المذهل

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هيئة السلامة الأمريكية ترفض اعتماد بوينج 777 إكس قبل نهاية 2023 رغم عرضها المذهل هيئة السلامة الأمريكية ترفض اعتماد بوينج 777 إكس قبل نهاية 2023 رغم عرضها المذهل

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كشفت شركة Boeing عن المزيد من الرؤية لعرضها المذهل للطائرة 777X في معرض دبي للطيران هذا الأسبوع، والتي أذهلت المشاركين في المعرض.

لكن في الأسبوع الماضي ، انتقد رئيس طيران الإمارات تيم كلارك شركة بوينج لتأخيرها في اعتماد الطائرة 777 إكس.

يأمل كلارك ألا تبهر طائرة 777 إكس الحشد في معرض دبي للطيران فحسب، بل ستبهر إدارة شركة بوينج طيران الإمارات - أكبر عملاء 777 إكس - بخطط ملموسة للحصول على شهادتها.

ومما يزيد الأمور تعقيداً لبوينج أن هيئة تنظيم السلامة الأمريكية ، وإدارة الطيران الفيدرالية، أبلغتا في يونيو الماضي، شركة بوينج أن الطائرة 777X لن يتم اعتمادها حتى أواخر عام 2023.

في رسالة ، كشفت عنها صحيفة سياتل تايمز ، رفضت إدارة الطيران الفيدرالية طلب الشركة لإصدار تصريح جاهزية التفتيش على الطراز قائلة: "الطائرة ليست جاهزة بعد لـ TIA".

جاء ذلك في أعقاب مطالبة إدارة الطيران الفيدرالية لشركة Boeing بمعالجة العديد من المشكلات ، بما في ذلك برنامج التحكم في الطيران الذي أدى على ما يبدو إلى تحريك الطائرة فجأة دون تدخل الطيارين خلال رحلة تجريبية في ديسمبر 2020.

يتماشى الجدول الزمني لإصدار الشهادات في أواخر عام 2023 مع نصيحة Boeing للسوق التي قدمها الرئيس التنفيذي ديف كالهون.

وقالت متحدثة باسم بوينج لشبكة سي إن بي سي في ذلك الوقت إن الشركة "لا تزال تركز بشكل كامل على السلامة كأولوية قصوى لنا خلال تطوير 777 إكس. نظرًا لأننا نخضع الطائرة لبرنامج اختبار شامل لإثبات سلامتها وموثوقيتها ، فإننا نعمل من خلال عملية تطوير صارمة لضمان تلبية جميع المتطلبات المعمول بها ".

قامت شركة Boeing بتثبيت ترقية رئيسية للبرامج على أربع طائرات اختبار لمعالجة سلسلة من المشاكل بما في ذلك إصلاح البرنامج لحدث الملعب الذي لا يخضع لأوامر والذي وقع في 8 ديسمبر 2020.

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