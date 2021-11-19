وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظ الشرقية معدلات تنفيذ «حياة كريمة»

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عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع الدكتور ممدوح غراب محافظة الشرقية بمقر الوزارة، في إطار اللقاءات الدورية مع المحافظين لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، فيما يخص المشروعات التنموية والخدمية التي تهم المواطنين.

استعرض المحافظ أمام الوزير، آخر مستجدات تنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والذي يستهدف البرنامج تطوير 41 قرية بمركز الحسينية لإقامة حوالي 602 مشروع في قطاعات الصرف الصحى ومياه الشرب وتطوير شبكات الاتصالات والكهرباء والإنارة العامة ورصف الطرق وتبطين الترع والابنية التعليمية، وإنشاء عدد كبير من الوحدات الصحية وفقاً لنموج التأمين الصحى الشامل.

وعرض «غراب»، آخر معدلات تنفيذ المشروعات المستهدف تنفيذها في القطاعات الخدمية التي تمس حياة المواطنين اليومية، مشيرا إلى أنه يقوم بمتابعة دورية وجولات ميدانية لمتابعة تلك المشروعات على أرض الواقع للوقوف على نسب التنفيذ بصورة فعلية وسرعة التغلب على أي تحديات أو معوقات تواجه عملية التنفيذ لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأكد الوزير، على المتابعة المستمرة من الـرئيس عبدالفتاح السيسي لكافة التطورات الخاصة بالمبادرة في مختلف المحافظات واجتماعاته الدورية مع رئيس الوزراء وكافة الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ المشروعات، بالإضافة إلى الزيارات والجولات والاجتماعات الأسبوعية لرئيس مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على أرض الواقع، والدفع بمعدلات تنفيذ المشروعات المخططة، وسرعة الإنتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة وإزالة أي عقبات تواجه عملية التنفيذ بما يساعد في إحداث نقلة نوعية في الخدمات الأساسية للمواطنين وخاصة في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والتعليم.

كما شهد الإجتماع متابعة المنظومة الجديدة للمخلفات البلدية الصلبة بما يساعد في تحسين مستوى النظافة بالمحافظة والحصول عَلِي رضا المواطنين عنها ورفع تراكمات القمامة والمخلفات اليومية، وتحسين مستوي نظافة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية، حيث أشار الدكتور ممدوح غراب إلى أن الفترة الماضية نجحت المحافظة في رفع كميات كبيرة من التراكمات التاريخية في عدد من المناطق.

وحرص وزير التنمية المحلية عَلِي استعراض معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية على مستوى المحافظة لسرعة الإنتهاء منها بما يساهم في تلبية احتياجات المواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة إليهم ورفع مستوى رضاهم ودعم مشروعات البنية الأساسية.

شهد اللقاء أيضاً متابعة أعمال الرصف ورفع كفاءة بعض الطرق والميادين بمراكز المحافظة المختلفة، وذلك ضمن خطة تطوير وتجميل ورصف شوارع وميادين المحافظة لإعادة الوجه الحضاري والجمالي لها، حيث عرض المحافظ، معدلات تنفيذ المشروعات ومواعيد دخولها الخدمة مع بداية العالم الجديد، بينما شدد الوزير، عَلِي ضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية أثناء التنفيذ لأهمية تلك المشروعات في الحركة المرورية بشوارع المحافظة وحركة سير المواطنين اليومية.

كما تابع «شعراوي» و«غراب»، جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الـ18 لازالة التعديات عَلِي أراضي وأملاك الدولة، واستعادة حق الشعب تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، حيث أشار الأخير إلى نجاح أن أجهزة المحافظة بالتنسيق مع قوات انفاذ القانون نجحت في المرحلة الثالثة حتي الآن في إزالة 984 حالة تعدي بالبناء عَلِي مساحة 228 ألف متر مربع، واسترداد حوالي 497 فدان خلال تنفيذ 171 حالة إزالة تعديات عَلِي الاراضي الزراعية.

وأكد الوزير، على أهمية استمرار جهود المحافظة بالتعاون مع الأجهزة المعنية لترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون وعدم السماح بأي تعديات جديدة على أملاك وأراضى الدولة والالتزام بالخطط التي تم وضعها لازالة التعديات واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وشهد الإجتماع أيضاً، استعراض جهود تنفيذ الاجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وتطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة فيروس كورونا وعلي رأسها عدم السماح لأى موظف لم يتلق اللقاح المضاد لفيروس كورونا بالدخول لمكان عمله إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح أو إجراء تحليل pcr أسبوعياً حيث تم بدء تنفيذ القرار بدءًا من الاثنين الماضي، حيث وجه الوزير محافظ الشرقية، بإستمرار المتابعة اليومية لعملية استكمال تطعيم كافة العاملين الغير مطعمين لسرعة تطعيمهم لحمايتهم من فيروس كورونا وحرصاً على استمرار تقديم الخدمات للمواطنين. وشدد «شعراوي»، على أهمية تنفيذ الاجراءات الإحترازية بكل حسم واجراءات التباعد الإجتماعي وارتداء الكمامات الطبية الحفاظ على سلامة وصحة مواطني المحافظة، وكذا استمرار الحملات اليومية على المطاعم والمقاهي والكافيهات للتأكد من الالتزام بالاجراءات ومواعيد الغلق المعلنة ومنع استخدام الشيشة.

وتابع وزير التنمية المحلية، مع المحافظ، استعدادات المحافظة الجارية لموسم الشتاء وسقوط الأمطار المتوقعة عَلِي مناطق المحافظة المختلفة خلال الفترة القادمة والاجراءات المتخذة في هذا الشأن، حيث وجه الأول بضرورة الإستمرار في رفع درجة الإستعدادات بالقطاعات الخدمية والمعنية بالمحافظة، للتعامل الفورى مع أية تجمعات للمياه بالشوارع والميادين، والتنسيق المستمر مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والتأكد من جاهزية المعدات والأجهزة والسيارات المستخدمة حرصا على سلامه المواطنين.