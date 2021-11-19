وزير الشباب والرياضة يطلق بطولة Iron Man الدولية في نسختها الأولي بمصر

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أعطي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم، إشارة البدء بانطلاق فعاليات بطولة Iron Man الدولية، والتي تستضيفها مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر خلال الفترة من ١٧ حتي ١٩ نوفمبر الجاري، في إطار فعاليات مهرجان البحر الأحمر للسياحة والأحداث الرياضية، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة العامة للسياحة الرياضية.

أعرب صبحي عن سعادته باستضافة مصر واحدة من أقوي البطولات الدولية على مستوي العالم في مصر، مؤكداً أن الدولة المصرية تشهد طفرة غير مسبوقة في استغلال وتطوير البنية التحتية التي تؤهلها لاستضافة أكبر البطولات الدولية المختلفة في جميع المجالات.

وفي كلمة وزير الشباب والرياضة، أكد على أن إستضافة مصر لبطولة Iron Man في نسختها الأولي في مصر، هو أمر يدعو إلى الفخر والعمل على تعظيم السياحة الرياضية في مصر، مضيفاً أن مشاركة ١٥٠٠ متسابق ومتسابقة من ٧٢ دولة على مستوي العالم، لهو مؤشر لنجاح الدولة المصرية في استضافة البطولة والتسويق الخارجي الجيد لها واستغلال كافة امكانياتها لنجاح البطولة.

فيما لفت صبحي إلى أن سياسة وزارة الشباب والرياضة الرامية إلى العمل على أن تصبح مصر وجهة الاتحادات الدولية الرياضية لاستضافة منافساتها المختلفة، بجانب تنفيذ الفعاليات الرياضية الدولية الكبري ضمن أجندة دولية سنوية والتي تساهم في تنشيط السياحة الرياضيه المصرية بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية.

الجدير بالذكر انه تنظم مجموعة stamina بالتعاون مع الاداره العامه للسياحه والاحداث الرياضية بوزارة الشباب والرياضة البطولة في نسختها الاولي.

وتتنوع سباقات البطولة ما بين السباحة والجري والدراجات حيث تقام منافسات السباحة على مسافة ١.٩ كم، وسباق الدراجات من مدينة سهل حشيش والعودة بإجمالي ٩٠ كم وسباق الجري بطول ٢١.١ كم.

وكان وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، شارك في المؤتمر الصحفي الخاص بالبطولة، حيث تقدم في كلمته المسجلة بالشكر لكافة الوزارات المشاركة في الإعداد والتجهيز للبطولة ومنها وزارة النقل ووزارة التنمية المحلية، بالإضافة إلى الشكر الخاص المقدم للسيد اللواء محافظ البحر الأحمر للتنسيق الدائم وتوفير كل التجهيزات الخاصة لاستضافة البطولة.

وكان وزير الشباب والرياضة قد وجه المعنيين بالسباق بمتابعة جميع المستجدات، والاطمئنان على اتخاذ كل الخطوات، والإجراءات الواجبة لتنظيم واستضافة الحدث الدولي Iron Man باعتباره من كبري الفعاليات الرياضية على مستوي العالم، ويأتي تنظيمه بمصر ضمن أجندة البطولات والأحداث التي تحرص الدولة على استضافتها والنجاح في تنظيمها على أعلي مستوي.