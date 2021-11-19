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هيئة المحطات النووية تحتفل بالعيد السنوى الأول للطاقة النووية الاثنين المقبل

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هيئة المحطات النووية تحتفل بالعيد السنوى الأول للطاقة النووية الاثنين المقبل هيئة المحطات النووية تحتفل بالعيد السنوى الأول للطاقة النووية الاثنين المقبل

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تنظم هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء يوم الاثنين المقبل الموافق 22 نوفمبر بقاعة المنارة للمؤتمرات الدولية بمدينة القاهرة الجديدة الاحتفالية السنويــة الأولى للطاقــة النوويــة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في تصريحات صحفية أن العيد السنوي للطاقة النووية الذى تنظم الهيئة الاحتفال به يأتي تعبيرا عن الانطلاقة الحقيقة لمشروع القومي للمحطات النووية والذي يوافق توقيع الاتفاقية الحكومية بين جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية في 19 نوفمبر 2015 برعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي و الرئيس فلاديمير بوتين رئيس الاتحادية على إنشاء أول محطة نووية على الأراضي المصرية،وهو اليوم الذي انطلقت فيه الإرادة المصرية لتلبي حلم الملايين من شعب مصر العظيم بتنفيذ برنامج نووي مصري سلمي يحمل الخير والتقدم والرخاء لبلدنا الحبيب مصر وهو ما حدا بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء اتخاذ يوم 19 نوفمبر - بدء تحقيق الحلم - عيداً سنوياً لها وللطاقة النووية في مصر.

وأضاف الوكيل انه سيتم تنظيم الاحتفالية الأولى هذا العام والخاصة بهذا اليوم يوم الاثنين المقبل الموافق 22 نوفمبر الجاري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية و رئيس المجلس الأعلى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء و الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وعدد من كبار الدولة والشخصيات العامة.

وستشهد الاحتفالية تكريم بعض العاملين بالهيئة كما سيتم توزيع جوائز مسابقة الرسم الخاصة بالأطفال والتي أعلنت عنها الهيئة الشهر الماضي بخصوص ابتكار شخصية كاريكاتيرية واختيار اسما لها تعبر عن محطات الطاقة النووية.

وجدير بالذكر انه من المخطط بناء أربع مفاعلات نووية بموقع المحطة النووية بالضبعة بمحافظة مطروح بطاقة 1200 ميجاوات لكل مفاعل حيث تعتبر المحطة النووية احدث ما توصلت اليه التكنولوجيا من الجيل الثالث بلس الاحدث عالميا.

المصرى اليوم

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