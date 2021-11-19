مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. الأهلي والزمالك وبايرن ميونخ فى مواجهات ساخنة الجمعة 19-11-2021

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يتضمن جدول مباريات الدوري المصري الممتاز اليوم لعب 5 مباريات ضمن جدول مباريات اليوم الجمعة 19-11-2021 أهمهم مباراة الأهلي والمقاولون، وكذلك مباراة الزمالك والإسماعيلي.

وتعتبر مباراة بايرن ميونخ وأوجسبورج اليوم من أهم مباريات اليوم فى الدوري الألماني، ويشهد الدوري الفرنسي والدوري الإسباني اليوم إقامة مباراة وحيدة فى كل منهما، هذا بالإضافة بالطبع إلي مباراتي الأهلي والزمالك فى الدوري المصري.

تستعرض المصري اليوم مع متابعيها جدول مواعيد مباريات الدوري المصري يوميًا وجميع الدوريات الهامة وعلي رأسها الدوري الإنجليزي والدوري الألماني والدوري الأسباني وتصفيات كأس العالم وبطولة أبطال أفريقيا وبطولة أبطال أوروبا.

يلعب النادي الأهلي ضد المقاولون العرب اليوم الجمعة افي تمام الساعة 8 مساءا بتوقيت القاهرة.

وتجري مباراة الأهلي والمقاولون على ملعب الأهلي وي السلام.

تنقل مباراة الأهلي والمقاولون اليوم قناة أون تايم سبورت 2 – Ontime Sports 2 .

يحتل النادي الأهلي المركز الأول فى ترتيب الدوري المصري برصيد 9 نقاط متساويًا مع نادي بيراميدز.

ويقع نادي المقاولون فى المركز العاشر من ترتيب الدوري المصري برصيد 4 نقط متساويًا مع ناديي المقاصة والجونة.

يلعب نادي الزمالك ضد الإسماعيلي اليوم الجمعة في تمام الساعة 4 عصرًا بتوقيت القاهرة.

وتجري مباراة الزمالك والإسماعيلي على ملعب الإسماعيلية.

تنقل مباراة الزمالك والإسماعيلي على قناة أون تايم سبورت 1 – Ontime Sports 1 .

يأتي نادي الزمالك فى المركز السابع من ترتيب الدوري المصري برصيد 9 نقاط متساويًا مع نادي البنك الأهلي.

ويقع نادي الإسماعيلي فى المركز 17من ترتيب الدوري المصري بلا أي نقاط مثل نادي الشرقية للدخان.

جدول مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الجمعة 19-11-2021

موعد مباراة بيراميدز والمصري => الساعة 3 عصرا بتوقيت مصر ، قناة أون تايم سبورت 2 – Ontime Sports 2 .

موعد مباراة مباراة غزل المحلة وطلائع الجيش => الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة، قناة أون تايم سبورت 3 – Ontime Sports 3 .

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي ، الساعة 5.30 مساءا بتوقيت مصر، قناة أون تايم سبورت 1 – Ontime Sports 1 .

موعد مباراة انبي وسموحة => الجمعة 19-11-2021 الساعة 5.30 مساءا بتوقيت القاهرة، قناة أون تايم سبورت 3 – Ontime Sports 3 .

موعد مباراة الأهلي والمقاولون=> الجمعة 19-11-2021 الساعة 8 مساءا بتوقيت مصر، قناة أون تايم سبورت 2 – Ontime Sports 2.

جدول مباريات الدوري الألماني اليوم

تعتبر مباراة اليوم فى الدوري الألماني من أهم المباريات اليوم والتى يلعب خلالها نادي بايرن ميونخ.

موعد مباراة بايرن ميونخ وأوجسبورج اليوم => الساعة 9.30 مساءا بتوقيت القاهرة، 10.30 بتوقيت السعودية.

جدول مباريات الدوري الإسباني اليوم

موعد مباراة اتليتك بلباو وليفانتي => الساعة 8 مساءا بتوقيت مصر، الساعة 9 بتوقيت السعودية.

جدول مباريات الدوري الفرنسي اليوم

موعد مباراة موناكو وليل => الساعة 8 مساءا بتوقيت القاهرة، الساعة 9 بتوقيت السعودية.

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