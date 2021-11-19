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اختتام فعاليات التدريب التفاعلى للقاضيات على مناهضة العنف ضد المرأة

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اختتام فعاليات التدريب التفاعلى للقاضيات على مناهضة العنف ضد المرأة اختتام فعاليات التدريب التفاعلى للقاضيات على مناهضة العنف ضد المرأة

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اختتم المجلس القومي للمرأة فعاليات التدريب التفاعلي الثاني للقاضيات من محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية من مختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مع وزارة العدل، حول مهارات وفنون التواصل والقيادة ومناهضة العنف ضد المرأة والذى استمر على مدار يومين، بحضور كل من المستشارة امل عمار، والإعلامية نشوي الحوفي عضوتا المجلس، والمستشار احمد النجار رئيس محكمة الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف بالمجلس، اللواء عبير اسماعيل مدير ادارة التواصل المجتمعي بقطاع حقوق الانسان بوزارة الداخلية سابقا، المستشار علاء الشيمي رئيس محكمة الاستئناف، وكيل قطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل بوزارة العدل .

افتتح التدريب المستشار أحمد النجار بتعريف العنف ضد المرأة، وتحدث عن البعد القانوني والاطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة ومباشرة التحقيق النهائي في قضايا العنف وادارة الجلسات، كما ناقش مهارات سؤال الضحايا والشهود، وعرض القوانين الخاصة بقضايا المرأة .

ثم عرضت نشوي الحوفي مهارات التواصل والاقناع وفن الالقاء والخطابة، كما تحدثت على اهمية فن التواصل للانسانية بشكل عام وللقاضيات بشكل خاص، فيما أكد المستشار علاء الشيمي رئيس محكمة الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف بالمجلس أن العنف ضد المرأة له شقين شق دولي وشق وطني، وعرض انماط العنف ضد المرأة وتقسيماته المختلفة، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة .

وتحدثت اللواء عبير اسماعيل عن آليات ضمان تحقيق المساواة بين الجنسين ومناهضة العنف والتمييز ضد المرأة، ومنها وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات، اقسام مكافحة جرائم العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية، قطاع حقوق الانسان بوزارة الداخلية، قطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل يوزارة العدل، مكتب شكاوي المرأة بالمجلس القومي للمرأة، والمكاتب الرقمية لخدمات نيابات الاسرة،و وحدات مكافحة التحرش في الجامعات، ووحدات المرأة الآمنة بالمستشفيات الحكومية، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة والاطار القانوني لحماية حقوق المرأة، كما ناقشت جهود وزارة الداخلية في مكافحة جرائم العنف ضد المرأة .

و في ختام التدريب قامت المستشارة أمل عمار بتوزيع شهادات التكريم على القاضيات المشاركات .

المصرى اليوم

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