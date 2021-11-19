أخبار عاجلة

الهلال الأحمر يطلق حملة «ستر وغطا » لرعاية الأسر الأكثر احتياجًا -
«السياحة» تخطر فنادق البحر الأحمر وجنوب سيناء بتدريب جميع العاملين -
رش وتطهير المساجد بشمال سيناء استعدادًا لصلاة الجمعة -
إغلاق معبر رفح البري للعطلة الأسبوعية -
شبورة مائية تغطي مدن شمال سيناء -
«زي النهارده» وفاة الدكتور ميلاد حنا 26 نوفمبر 2012 -
رئيس سموحة: لا نفكر في إقالة أحمد سامي بعد رباعية الأهلي -
عبد الحميد بسيوني عن موقفه من العمل مع كارتيرون: «هفكر 1000 مرة» -
«زى النهارده» وفاة الفنانة صباح ٢٦ نوفمبر ٢٠١٤ -
«زي النهارده» وفاة الفنان توفيق الدقن 26 نوفمبر 1988 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. RT Arabic (روسيا اليوم)

اختتام مناورات عسكرية للجيش الإسرائيلي

Print

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
الجيش الإسرائيلي يعتقل أكثر من 50 عضوا في حماس

الجيش الإسرائيلي يعتقل أكثر من 50 عضوا في حماس

بكين: نشاط مدمرة أمريكية يهدد الأمن الإقليمي

بكين: نشاط مدمرة أمريكية يهدد الأمن الإقليمي

دخان يتصاعد فوق منهاتن جراء حريق اندلع في ناطحة سحاب

دخان يتصاعد فوق منهاتن جراء حريق اندلع في ناطحة سحاب

بوتين يلتقي عباس في سوتشي

بوتين يلتقي عباس في سوتشي