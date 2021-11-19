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الهلال الأحمر يطلق حملة «ستر وغطا » لرعاية الأسر الأكثر احتياجًا
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 08:12 صباحاً
«السياحة» تخطر فنادق البحر الأحمر وجنوب سيناء بتدريب جميع العاملين
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 08:12 صباحاً
رش وتطهير المساجد بشمال سيناء استعدادًا لصلاة الجمعة
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 08:12 صباحاً
إغلاق معبر رفح البري للعطلة الأسبوعية
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 08:12 صباحاً
شبورة مائية تغطي مدن شمال سيناء
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 08:12 صباحاً
«زي النهارده» وفاة الدكتور ميلاد حنا 26 نوفمبر 2012
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 06:36 صباحاً
رئيس سموحة: لا نفكر في إقالة أحمد سامي بعد رباعية الأهلي
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 06:36 صباحاً
عبد الحميد بسيوني عن موقفه من العمل مع كارتيرون: «هفكر 1000 مرة»
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 06:36 صباحاً
«زى النهارده» وفاة الفنانة صباح ٢٦ نوفمبر ٢٠١٤
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 06:36 صباحاً
«زي النهارده» وفاة الفنان توفيق الدقن 26 نوفمبر 1988
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 06:20 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
بوتين يحذر.. تحرك الناتو في البحر الأسود تجاوز للخطوط الحمراء
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الجمعة 19 نوفمبر 2021 10:12 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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