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الهلال الأحمر يطلق حملة «ستر وغطا » لرعاية الأسر الأكثر احتياجًا
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 08:12 صباحاً
«السياحة» تخطر فنادق البحر الأحمر وجنوب سيناء بتدريب جميع العاملين
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 08:12 صباحاً
رش وتطهير المساجد بشمال سيناء استعدادًا لصلاة الجمعة
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 08:12 صباحاً
إغلاق معبر رفح البري للعطلة الأسبوعية
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 08:12 صباحاً
شبورة مائية تغطي مدن شمال سيناء
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 08:12 صباحاً
«زي النهارده» وفاة الدكتور ميلاد حنا 26 نوفمبر 2012
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 06:36 صباحاً
رئيس سموحة: لا نفكر في إقالة أحمد سامي بعد رباعية الأهلي
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 06:36 صباحاً
عبد الحميد بسيوني عن موقفه من العمل مع كارتيرون: «هفكر 1000 مرة»
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 06:36 صباحاً
«زى النهارده» وفاة الفنانة صباح ٢٦ نوفمبر ٢٠١٤
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 06:36 صباحاً
«زي النهارده» وفاة الفنان توفيق الدقن 26 نوفمبر 1988
-
الجمعة 26 نوفمبر 2021 06:20 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
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cnn arabic
كيف يمكن أن يؤثر نظام نومك على محاولاتك لخسارة الوزن؟
فيديو
cnn arabic
الجمعة 19 نوفمبر 2021 10:05 صباحاً
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