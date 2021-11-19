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الهلال الأحمر يطلق حملة «ستر وغطا » لرعاية الأسر الأكثر احتياجًا
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 08:12 صباحاً
«السياحة» تخطر فنادق البحر الأحمر وجنوب سيناء بتدريب جميع العاملين
-
الجمعة 26 نوفمبر 2021 08:12 صباحاً
رش وتطهير المساجد بشمال سيناء استعدادًا لصلاة الجمعة
-
الجمعة 26 نوفمبر 2021 08:12 صباحاً
إغلاق معبر رفح البري للعطلة الأسبوعية
-
الجمعة 26 نوفمبر 2021 08:12 صباحاً
شبورة مائية تغطي مدن شمال سيناء
-
الجمعة 26 نوفمبر 2021 08:12 صباحاً
«زي النهارده» وفاة الدكتور ميلاد حنا 26 نوفمبر 2012
-
الجمعة 26 نوفمبر 2021 06:36 صباحاً
رئيس سموحة: لا نفكر في إقالة أحمد سامي بعد رباعية الأهلي
-
الجمعة 26 نوفمبر 2021 06:36 صباحاً
عبد الحميد بسيوني عن موقفه من العمل مع كارتيرون: «هفكر 1000 مرة»
-
الجمعة 26 نوفمبر 2021 06:36 صباحاً
«زى النهارده» وفاة الفنانة صباح ٢٦ نوفمبر ٢٠١٤
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 06:36 صباحاً
«زي النهارده» وفاة الفنان توفيق الدقن 26 نوفمبر 1988
-
الجمعة 26 نوفمبر 2021 06:20 صباحاً
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في اليمن عادات وتقاليد ليست شائعة بعد والولادة، ما هي؟
أخبار العالم
BBC News عربي
الجمعة 19 نوفمبر 2021 10:02 صباحاً
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بديع النصاري
https://www.3yonnews.com/
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