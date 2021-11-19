محافظ شمال سيناء: تطوير ميناء العريش إضافة اقتصادية كبيرة

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أكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على أن تطوير ميناء العريش البحري يعد إضافة اقتصادية كبيرة لدعم التنمية على أرض سيناء، وأنها ستعود بالخير على كل أهالي المحافظة، علاوة على توفر العديد من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة.

أضاف المحافظ، في تصريح له، أن عمليات التطوير ستستغرق 3 سنوات، وأنه سيتم إخلاء المنطقة السكنية المحيطة بالميناء على عدة مراحل، حيث يجري العمل حاليًا في المرحلة الأولي وهو هو ما يقع في خط سير سور الميناء، حيث يجري إنشاء بوابات ليتابع المواطنين بالمنطقة كل أمور حياتهم.

أشار المحافظ إلى تحديد مخطط التطوير، على أحدث الطرز، بحيث يصبح الميناء نقلة اقتصادية كبيرة بشمال سيناء.

وقال المحافظ، أنه بالنسبة للتعويضات بمنطقة ميناء العريش البحري تم تشكيل لجنة منذ شهرين، حيث قامت اللجنة بمعاينة المنطقة بشكل مفصل وتم اختيار أعلى الأسعار لتعويض المواطنين عن المبانى والأراضي بالمنطقة، حيث تشمل بنود التعويض الأرض والخرسانات والتشطيبات وتحديد قيمة المتر في كل مرحلة لتقدير قيمة الأسعار الخاصة بالمبانى .

ولفت المحافظ إلى عقد اجتماع خلال الاسبوع الماضي مع عدد من سكان المنطقة، وكان هناك اشادة بالتقديرات والتقييم الذي وضعته اللجنة، وان اللجنة لم تترك صغيرة أو كبيرة إلا وقامت بحصرها .

وبالنسبة للأرض الفضاء داخل حرم الميناء تم حصرها وتم تقسيمها إلى اراض مسجلة، وأراض ضمن تقسيمات المحافظة، وأراض بعقود عرفية وأراض تزيد عن ٤٢٠٠ متر، فكل أرض لها سعر تم تحديده، وستقوم لجنة من هيئة الخدمات الحكومية خلال المرحلة القادمة بتقييم سعر الأرض مرة أخرى بناء على مطالب المواطنين من أهالى المنطقة.

وأعلن المحافظ عن قيام المحافظة بوضع 3 بدائل لتعويض سكان حرم الميناء، من بينها حصول المواطن على تعويض عادل عن سعر الأرض والمباني قبل المغادرة، أو إقدام المحافظة خلال الايام القادمة على انشاء ١٠ عمارات سكنية في حى الريسة، حيث ستكون البداية بانشاء ثلاث عمارات دور ارضى وخمس طوابق بشقق سكنية مساحته كل شقة 90 مترًا كاملة التشطيبات، أو إنشاء تقسيم بالمتخللات بمنطقه جنوب الريسة يشمل ٢٠٠ قطعة أرض بمساحات ١٢٠ و١٣٠ مترًا، وصاحب المساحات الاكبر سيحصل على قطعتي أرض بما يتناسب مع مساحة الأرض التابعة للمواطن داخل حرم الميناء.

قال المحافظ: أقدر قلق المواطنين في منطقة ميناء العريش لكن المصلحة العليا للوطن والمواطنين ان يتم تطوير الميناء.