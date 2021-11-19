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سيراميكا: هدفنا في الموسم الحالي يختلف عن السابق.. وهيثم كلمة السر

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سيراميكا: هدفنا في الموسم الحالي يختلف عن السابق.. وهيثم كلمة السر سيراميكا: هدفنا في الموسم الحالي يختلف عن السابق.. وهيثم كلمة السر

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أكد معتز البطاوي المشرف العام على فريق سيراميكا كليوباترا، أن الفوز على البنك الأهلي هاما للغاية، مشددا على صعوبة المباراة.
وقال البطاوي في تصريحات لبرنامج «البريمو»: إن لاعبو سيراميكا قدموا أداء مميز وبذلوا مجهود كبير، مما أدى إلى الفوز وتحقيق الثلاث نقاط أمام فريق محترم وقوى هذا الموسم، ودعمنا الفريق بشكل كبير للمنافسة على مركز متقدم في جدول الدوري».
وأضاف: «هيثم شعبان مدير فني جيد ويعرف كل صغيرة وكبيرة عن فريق سيراميكا، ونتمني له أن يسير بخطي ثابتة مع الفريق في جانب النتائج، وهدفنا في الموسم الحالي يختلف عن السابق».

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