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الطيب: بلا «طعم ولا لون ولا رائحة»

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الطيب: المنتخب بلا «طعم ولا لون ولا رائحة» الطيب: بلا «طعم ولا لون ولا رائحة»

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أكد أحمد الطيب المعلق الرياضي، أن البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني، صاحب سيرة ذاتية مميزة للغاية وله باع في تدريبات المنتخبات خلال مسيرته.
وقال الطيب في تصريحات لبرنامج «البريمو»، «كيروش يعيد هدم الوطني ويرغب في بنائه من جديد وهذا أمر خاطىء لا يجب أن يفعله، وقرار استبعاد أحمد زيزو ورمضان صبحي غريب للغاية».
وأضاف: «توظيف محمد شريف في مركز الجناح أمر مستفز للجميع، والمنتخب معه بلا طعم ولا لون ولا رائحة، وهناك من يستحق اللعب المنتخب وهو يستبعده».

المصرى اليوم

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