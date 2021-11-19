سوء حالة الطقس غدًا.. تعطيل الدراسة فى 6 محافظات حتى الآن (خريطة الأمطار)

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تسبب توقع هيئة الأرصاد الجوية عن سوء حالة الطقس غدًا وسقوط أمطار غزيرة وانخفاض درجات الحرارة، فى إعلان 6 محافظات تعطيل الدراسة غدًا السبت، وقرار محافظ دمياط أن يكون توقف الدراسة الأحد أيضًا، في حين قرر محافظ مطروح أن يكون التعطيل من السبت ولحين اشعار آخر.

تعطيل الدراسة فى محافظة البحيرة يوم السبت بسبب سوء حالة الطقس

وأعلن اللواء هشام أمنة، محافظ البحيرة، تعطيل الدراسة يوم السبت المقبل، بعد توقع هيئة الارصاد الجوية سوء حالة الطقس، وللحفاظ على أمن وسلامة أبناؤنا الطلاب.

وأوضح قرار المحافظ أن تعطيل الدراسة فى محافظة البحيرة يوم السبت يشمل جميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية للطلاب والمعلمين فى نطاق المحافظة .

واستني قرار محافظ البحيرة القيادات وأطقم العمل فى التربية والتعليم والأزهر وفقاً للإحتياجات التى يحددها مديري المدارس والإدارات .

تعطل الدراسة فى محافظة الدقهلية بسبب حالة الطقس غدًا

وقرر الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، تعطل الدراسة على مستوي محافظة الدقهلية فى جميع المراحل التعليمية غدًا السبت بسبب سوء حالة الطقس غدًا المتوقعة، على أن يتم دراسة الوضع من حيث مد فترة توقف الدراسة أو استئنافها مرة أخري على حسب الحالة الجوية.

تعطيل الدراسة فى محافظة الإسكندرية يوم السبت بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة فى جميع المدارس يوم السبت للكل من الطلاب والمعلمين، وتعود الدراسة للانتظام يوم الأحد المقبل، وذلك بسبب سوء حالة الطقس المتوقعة.

وقرر اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، تعطيل الدراسة بداية من يوم السبت المقبل، بسبب سوء حالة الطقس أيضًا ولحين استقرار الأحوال الجوية.

وقف الدراسة فى محافظة كفر الشيخ يوم السبت بسبب سوء الأحوال الجوية

وفي محافظة كفر الشيخ، قرر اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، تعطيل الدراسة يوم السبت مبدئيًا فى جميع المدارس الواقعة فى نطاق محافظة كفر الشيخ، بسبب توقعات هيئة الأرصاد الجوية أن تتعرض مصر لموجة من الطقس السيئ.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية أعلنت عن تعرض محافظة كفر الشيخ لحالة من الاستقرار فى الأحوال الجوية يومي السبت والأحد، وسقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية.

تعليق الدراسة فى محافظة دمياط يومي السبت والأحد بسبب تقلبات الطقس

وفى دمياط، أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، عن تعطيل الدراسة يومى السبت والأحد المقبلين فى جميع المدارس بنطاق المحافظة بسبب حالة الطقس السئ المتوقعة يومي السبت والاحد.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أعلنت فى تقرير لها عن تعرض محافظة دمياط لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وسقوط أمطار غزيرة.

حالة الطقس اليوم الجمعة 19-11-2021 وتوقعات درجات الحرارة

تتوقع الأرصاد الجوية سقوط أمطار من خفيفة إلي متوسطة خلال طقس اليوم على الوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء على فترات متقطعة بنسبة 40%.

وتتكون الشبورة المائية فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلي الوجه البحري والقاهرة الكبري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وتكون حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وأقصي ارتفاع للموج يصل إلي 2 مترًا.

وتكون درجة الحرارة فى القاهرة اليوم المتوقعة للعظمي 24 درجة والصغري 16 درجة.

ويتوقع أن تكون درجة الحرارة فى الإسكندرية اليوم للعظمي 24 درجة والصغري 17 درجة.

وتكون درجة الحرارة فى أسوان المتوقعة خلال حالة الطقس اليوم للعظمي 29 درجة والصغري 17 درجة.

ويمكن الاطلاع على درجات الحرارة المتوقعة فى مصر اليوم كما يلي:

حالة الطقس غدًا وتوقعات خريطة سقوط الأمطار ودرجاات الحرارة السبت 20-11-2021

تتوقع الأرصاد الجوية سقوط أمطار خلال حالة الطقس غدًا تكون من متوسطة إلى غزيرة الشدة وتصبح رعدية أحياناً علي الإسكندرية والسلوم ومطروح والبحيرة ودمياط وكفر الشيخ وبورسعيد والعريش، وتكون مصحوبة بقطع الثلج مع نشاط للرياح.

وتكون الأمطار المتوقعة خلال طقس الغد متوسطة الشدة رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من محافظات الدقهلية والشرقية والغربية والمنوفية، وتكون على فترات متقطعة.

وتكون الفرصة مهيأة خلال حالة الطقس غدًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة فى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وشمال سيناء ومدن القناة على فترات متقطعة.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت فى القاهرة والوجه البحري 22 للعظمي و15 للصغري، وفي السواحل الشمالية 20-16 درجة، وفي جنوب سيناء 25-18 درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة غدًا فى شمال الصعيد 23-14 درجة، وفي جنوب الصعيد 26-16 درجة.

حالة الطقس المتوقعة يوم الأحد 20-11-2021

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية سقوط أمطار من متوسطة الشدة إلى غزيرة وتكون رعدية أحياناً علي الإسكندرية ومطروح والبحيرة والعريش ودمياط وكفر الشيخ وبورسعيد، ويصاحبها سقوط قطع الثلج ونشاط الرياح.

ويتوقع أن تكون الأمطار متوسطة الشدة ويصاحبها رعد أحيانًا على مناطق متفرقة من محافظات الدقهلية والشرقية والغربية والمنوفية، وخليج السويس ورأس غارب والزعفرانة ونخل وكاترين على فترات متقطعة.

وتكون الفرصة مهيئأة لسقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة الشدة على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة على فترات متقطعة.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة يوم الأحد فى القاهرة والوجه البحري 20 للعظمي و15 للصغري، وفي السواحل الشمالية 20-16 درجة، وفي جنوب سيناء 25-18 درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة فى شمال الصعيد 23-14 درجة، وفي جنوب الصعيد 25-16 درجة.