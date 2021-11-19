أخبار عاجلة

الهلال الأحمر يطلق حملة «ستر وغطا » لرعاية الأسر الأكثر احتياجًا -
«السياحة» تخطر فنادق البحر الأحمر وجنوب سيناء بتدريب جميع العاملين -
رش وتطهير المساجد بشمال سيناء استعدادًا لصلاة الجمعة -
إغلاق معبر رفح البري للعطلة الأسبوعية -
شبورة مائية تغطي مدن شمال سيناء -
«زي النهارده» وفاة الدكتور ميلاد حنا 26 نوفمبر 2012 -
رئيس سموحة: لا نفكر في إقالة أحمد سامي بعد رباعية الأهلي -
عبد الحميد بسيوني عن موقفه من العمل مع كارتيرون: «هفكر 1000 مرة» -
«زى النهارده» وفاة الفنانة صباح ٢٦ نوفمبر ٢٠١٤ -
«زي النهارده» وفاة الفنان توفيق الدقن 26 نوفمبر 1988 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محافظ شمال سيناء يناشد المواطنين بالحصول على لقاح كورونا

Print
محافظ شمال سيناء يناشد المواطنين بالحصول على لقاح كورونا محافظ شمال سيناء يناشد المواطنين بالحصول على لقاح كورونا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشد اللواء اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، المواطنين بالتوجه إلى مراكز التطعيم المنتشرة بمدن المحافظة لتلقي لقاح ، لمجابهة الموجة الجديدة من الفيروس.

وأكد المحافظ، في بيان، على تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء بمنع الموظفين والعاملين في الدوائر الحكومية من الدهول إلى مقار أعمالهم إلا بعد الحصول على لقاح كورونا أو تقديم شهادة تحليل ال«pcr».

أشار المحافظ إلى أن نسبة التطعيم على مستوي المحافظة بلغت ٤٢% لمن حصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا، و26 % لمن حصل على جرعة واحدة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
63 حالة وفاة جديدة .. وزارة الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا

63 حالة وفاة جديدة .. وزارة الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا

رئيس جامعة بنها: حريصون على تطعيم جميع المنتسبين بلقاح فيروس كورونا

رئيس جامعة بنها: حريصون على تطعيم جميع المنتسبين بلقاح فيروس كورونا

61 حالة وفاة جديدة .. وزارة الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا

61 حالة وفاة جديدة .. وزارة الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا

بريطانيا تسجل 42484 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بريطانيا تسجل 42484 إصابة جديدة بفيروس كورونا