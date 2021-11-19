محافظ شمال سيناء يناشد المواطنين بالحصول على لقاح كورونا

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ناشد اللواء اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، المواطنين بالتوجه إلى مراكز التطعيم المنتشرة بمدن المحافظة لتلقي لقاح فيروس كورونا، لمجابهة الموجة الجديدة من الفيروس.

وأكد المحافظ، في بيان، على تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء بمنع الموظفين والعاملين في الدوائر الحكومية من الدهول إلى مقار أعمالهم إلا بعد الحصول على لقاح كورونا أو تقديم شهادة تحليل ال«pcr».

أشار المحافظ إلى أن نسبة التطعيم على مستوي المحافظة بلغت ٤٢% لمن حصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا، و26 % لمن حصل على جرعة واحدة.