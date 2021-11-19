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شمال سيناء تتعرض لهطول أمطار غزيرة

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شمال سيناء تتعرض لهطول أمطار غزيرة شمال سيناء تتعرض لهطول أمطار غزيرة

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تتعرض محافظة شمال سيناء لهطول أمطار غزيرة , كما تتعرض مدن المحافظة بالكامل لانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وواصلت محافظة شمال سيناء رفع درجة الاستعداد لمواجهة الظروف الجوية.

وأثرت الأمطار على الحركة التجارية والأسواق، وأدت إلى تجمع كميات كبيرة من المياه في الشوارع وعلى الطرق الرئيسية والفرعية وفي الميادين العامة ومداخل كباري مدينة العريش ، فيما شهدت الطرق الرئيسية والفرعية والدولية بشمال سيناء حذرا شديدا من السائقين وبطء في حركة السير خشية وقوع .

وواصلت محافظة شمال سيناء رفع درجة الاستعداد لمواجهة الظروف الجوية، كما واصلت غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات الفرعية بمراكز المدن ومختلف مديريات الخدمات والأجهزة المعنية متابعة الظروف الجوية لتلقى أية إخطارات أو بلاغات .

وقد استقبل البدو فى مختلف مناطق المحافظة سقوط الأمطار بالابتهاج والسعادة ، حيث تساعد مياه الأمطار على سرعة نضج الثمار ونمو الزراعات والأشجار القائمة ، الى جانب تغذية الخزان الجوفى بالمياه.

المصرى اليوم

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