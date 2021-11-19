أخبار عاجلة

الهلال الأحمر يطلق حملة «ستر وغطا » لرعاية الأسر الأكثر احتياجًا -
«السياحة» تخطر فنادق البحر الأحمر وجنوب سيناء بتدريب جميع العاملين -
رش وتطهير المساجد بشمال سيناء استعدادًا لصلاة الجمعة -
إغلاق معبر رفح البري للعطلة الأسبوعية -
شبورة مائية تغطي مدن شمال سيناء -
«زي النهارده» وفاة الدكتور ميلاد حنا 26 نوفمبر 2012 -
رئيس سموحة: لا نفكر في إقالة أحمد سامي بعد رباعية الأهلي -
عبد الحميد بسيوني عن موقفه من العمل مع كارتيرون: «هفكر 1000 مرة» -
«زى النهارده» وفاة الفنانة صباح ٢٦ نوفمبر ٢٠١٤ -
«زي النهارده» وفاة الفنان توفيق الدقن 26 نوفمبر 1988 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رسميا.. تغيير موعد مباراة والإسماعيلي في الدوري

Print
رسميا.. تغيير موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري رسميا.. تغيير موعد مباراة والإسماعيلي في الدوري

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تلقى نادي خطابا رسميا من قبل رابطة الأندية المحترفة يفيد بتقديم موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام نظيره سيراميكا كليوباترا المقرر لها يوم الخميس 25 نوفمبر في الجولة السادسة لمسابقة الدوري باستاد بتروسبورت، لتقام في تمام الرابعة عصراً بدلا من إقامتها في الخامسة والنصف مساءً.

ويستعد الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر اليوم الجمعة باستاد الإسماعيلية في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويخوض الفريق المباراة بقائمة تضم كل من :

حراسة المرمى: محمد أبوجبل، محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمود حمدي الونش، محمد عبدالغني، عبدالله جمعة، محمد عبدالشافي.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمود عبدالعزيز، يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي، محمد أوناجم، مصطفى فتحي، أيمن حفني.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري، عمر السعيد.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
حسام عبد المنعم: ابتعدت عن العمل في الزمالك بسبب العلاقات والمصالح

حسام عبد المنعم: ابتعدت عن العمل في الزمالك بسبب العلاقات والمصالح

رئيس سموحة يكشف حقيقة طلب الزمالك عودة مروان حمدي في يناير

رئيس سموحة يكشف حقيقة طلب الزمالك عودة مروان حمدي في يناير

حارس الأهلي السابق: كارتيرون بيضحك على جمهور الزمالك

حارس الأهلي السابق: كارتيرون بيضحك على جمهور الزمالك

حمادة أنور: توقف الدوري سيفيد الزمالك ويضر الأهلي

حمادة أنور: توقف الدوري سيفيد الزمالك ويضر الأهلي