★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تلقى نادي الزمالك خطابا رسميا من قبل رابطة الأندية المحترفة يفيد بتقديم موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام نظيره سيراميكا كليوباترا المقرر لها يوم الخميس 25 نوفمبر في الجولة السادسة لمسابقة الدوري باستاد بتروسبورت، لتقام في تمام الرابعة عصراً بدلا من إقامتها في الخامسة والنصف مساءً.

ويستعد الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر اليوم الجمعة باستاد الإسماعيلية في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويخوض الفريق المباراة بقائمة تضم كل من :

حراسة المرمى: محمد أبوجبل، محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمود حمدي الونش، محمد عبدالغني، عبدالله جمعة، محمد عبدالشافي.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمود عبدالعزيز، يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي، محمد أوناجم، مصطفى فتحي، أيمن حفني.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري، عمر السعيد.