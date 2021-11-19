★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تمنى أحمد الطيب المعلق الرياضي، أن يواجه المنتخب الوطني الأول لكرة القدم نظيره التونسي في المباراة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم.

وقال الطيب في تصريحات لبرنامج «البريمو»، «المنتخبات الأفريقية تطورت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة من حيث السرعة والقوة، وتونس ستكون إلى حد ما في المتناول ونستطيع الفوز عليها رغم امتلاكهم العديد من النجوم».

وأضاف: «اذا كان المنافس غير تونس سيكون الأمر صعب للغاية، وذلك بسبب قوة المنتخبات المتواجدة في التصنيف الأول ولكن نحن منتخب مصر قادرين على العبور لكأس العالم».