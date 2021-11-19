غطاسون يرصدون زوجين من «عروس البحر» المهددة بالإنقراض بشعاب البحر الأحمر (صور)

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في حدث بيئي نادر وفريد، رصد عدد من الغواصين بالبحر الأحمر، ظهور زوجين من الكائن البحرى الدوجونج «عروس البحر» المهددة بخطر الإنقراض والمحظور صيدها، وذلك خلال رحلة بحرية بمنطقة مجاويش أمام شواطئ مدينة الغردقة، وهي المنطقة الغنية بالحشائش البحرية التي تتغذي عليها عرائس البحر.

فيما طالب مسؤولو محميات البحر الأحمر الغواصين بعدم الاقتراب من عروس البحر أو مضايقتها أو ازعاجها وتحذير الصيادين بعدم الاقتراب أو القاء شباك الصيد بالقرب من مناطق تواجد عروس البحر، للحفاظ على حياتها من الوقوع في شباك الصيد.