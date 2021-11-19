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كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن أن البلاد ستشهد حالة من عدم الأستقرار في الأحوال الجوية يومى السبت والأحد الموافق (٢٠-٢١) نوفمبر ٢٠٢١.حيث يؤثر منخفض سطحى يصاحبه حوض بارد متعمق في طبقات الجو العليا يؤدى إلى سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الوجه البحرى قد تكون مصحوبة بحبات البرد ونشاط الرياح على فترات متقطعة ويؤدي ذلك إلى سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب الوجه البحرى تصل خفيفة لمتوسطه على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومدن القناه وسيناء وشمال الصعيد كما تمتد فرصة الأمطار المتوسطة على منطقة خليج السويس يوم الاحد.

وقد أعلنت هيئة الأرصاد حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة من اليوم الجمعة 19 نوفمبر إلى الأربعاء 24 نوفمبر 2021، حيث يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره حتى الصباح الباكر على كل الأنحاء.

وفيما يلي حالة وأخبار الطقس خلال الأيام القادمة:

- يوم الجمعة 19 نوفمبر:

تسود شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا من 5- 7 صباحًا على الطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة، كما أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء على فترات متقطعة 30% تقريبا.

وذكرت الأرصاد أنه اعتبارًا من السبت المقبل تسود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تكون هناك حالة من سقوط الأمطار متفاوتة الشدة ونشاط للرياح وانخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 3-4 درجات على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

- يوم السبت 20 نوفمبر:

أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري (السلوم ومطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والعريش) قد تكون مصحوبة بحبات البرد ونشاط للرياح على فترات متقطعة، كما أن هناك فرصًا لسقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري وشرق البلاد (الدقهلية والشرقية والغربية والمنوفية) على فترات متقطعة.

كما أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

يوم الأحد 21 نوفمبر:

أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري (مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والعريش) قد تكون مصحوبة بحبات البرد ونشاط للرياح على فترات متقطعة، كما أن هناك فرصًا لسقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري وشرق البلاد ومنطقة خليج السويس وسيناء (الدقهلية والشرقية والغربية والمنوفية وراس غارب والزعفرانة ونخل وكاترين) على فترات متقطعة.

كما أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

- يوم الاثنين 22 نوفمبر:

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة 30% تقريبا.

- يوم الثلاثاء والأربعاء 23 و24 نوفمبر:

تسود شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا من 5- 7 صباحًا على الطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من اليوم الجمعة 19 نوفمبر إلى الأربعاء 24 نوفمبر 2021

- الجمعة 19 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 24 درجة والصغرى 16، وعلى السواحل الشمالية 24 درجة والصغرى 17، وعلى جنوب سيناء 27 درجة والصغرى 20، وعلى شمال الصعيد 25 درجة والصغرى 14، وعلى جنوب الصعيد 29 درجة والصغرى 17 درجة.

- السبت 20 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 22 درجة والصغرى 15، وعلى السواحل الشمالية 20 درجة والصغرى 16، وعلى جنوب سيناء 25 درجة والصغرى 18، وعلى شمال الصعيد 23 درجة والصغرى 14، وعلى جنوب الصعيد 26 درجة والصغرى 16 درجة.

- الأحد 21 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 20 درجة والصغرى 15، وعلى السواحل الشمالية 20 درجة والصغرى 16، وعلى جنوب سيناء 25 درجة والصغرى 18، وعلى شمال الصعيد 23 درجة والصغرى 14، وعلى جنوب الصعيد 25 درجة والصغرى 16 درجة.

- الاثنين 22 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 21 درجة والصغرى 15، وعلى السواحل الشمالية 21 درجة والصغرى 16، وعلى جنوب سيناء 24 درجة والصغرى 18، وعلى شمال الصعيد 22 درجة والصغرى 14، وعلى جنوب الصعيد 25 درجة والصغرى 16 درجة.

- الثلاثاء 23 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 22 درجة والصغرى 15، وعلى السواحل الشمالية 21 درجة والصغرى 16، وعلى جنوب سيناء 25 درجة والصغرى 18، وعلى شمال الصعيد 24 درجة والصغرى 14، وعلى جنوب الصعيد 26 درجة والصغرى 16 درجة.

- الأربعاء 24 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 23 درجة والصغرى 15، وعلى السواحل الشمالية 22 درجة والصغرى 16، وعلى جنوب سيناء 26 درجة والصغرى 18، وعلى شمال الصعيد 24 درجة والصغرى 14، وعلى جنوب الصعيد 27 درجة والصغرى 16 درجة.