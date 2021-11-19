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الزمالك يعود من جديد لمباريات الدوري المصري الممتاز عقب انتهاء الجولة الأخيرة لمنتخب مصر في تصفيات كأس العالم قطر 2022.

ويخوض الزمالك مباراة هامة وقوية أمام الإسماعيلي الجمعة، عقب الهزيمة القاسية أمام الأهلي بخماسية مقابل ثلاثة أهداف خلال اللقاء الذي جمعهما قبل فترة التوقف الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

يخوض الزمالك لقاءه الأول عقب العودة لمنافسات الدوري أمام الإسماعيلي خلال الجولة الرابعة، يوم الجمعة المقبلة عند الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة والسادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والسابعة والنصف بتوقيت الإمارات.

من المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمود حمدي الونش - احمد فتوح.

الوسط: طارق حامد - إمام عاشور.

أمامهم: يوسف إبراهيم أوباما - أحمد سيد زيزو - أشرف بن شرقي.

الهجوم: سيف الدين الجزيري.

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يخوض الزمالك مباراة هامة أمام البنك الأهلي عند الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة بتوقيت الإمارات.

الزمالك يخوض لقاء سيراميكا كليوباترا عند الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة والسادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

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