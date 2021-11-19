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هل تشارك في كأس العرب بالمنتخب الأوليمبي؟ أحمد الطيب يجيب

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هل تشارك مصر في كأس العرب بالمنتخب الأوليمبي؟ أحمد الطيب يجيب هل تشارك في كأس العرب بالمنتخب الأوليمبي؟ أحمد الطيب يجيب

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نصح أحمد الطيب المعلق الرياضي، البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني، باللعب في كأس العرب بالمنتخب الأولمبي، مثلما ستفعل منتخبات والجزائر والمغرب.
وقال الطيب في تصريحات لبرنامج «البريمو:» الشوط الأول أمام الجابون هو الأسوأ للفراعنة منذ فترة طويلة على الاطلاق، وكيروش يثق في فينجادا إلى درجة كبيرة ولكنه لا يعرف أي شييء عن منتخب «.
وأضاف: «أكرم توفيق هو الوريث الشرعي لأحمد فتحي، ولكن يجب على السوشيال ميديا أن تمنح اللاعب فرصة لإثبات نفسه بدلا من النفخ، واحمد فتوح ظهير أيسر عظيم».

المصرى اليوم

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