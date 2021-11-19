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أكد طارق مصطفى نجم نادي الزمالك السابق أن محمد صلاح نجم ليفربول هو اللاعب الأفضل في العالم حالياً، مشيداً بدوره الكبير مع المنتخب الوطني الأول.

وقال مصطفى في تصريحات تليفزيونية، محمد صلاح نجم كبير وهو الأفضل في العالم حالياً، ووجود حراسة خاصة له أمر طبيعي يحدث مع كبار النجوم، كما أنه لم يطالب بذلك.

وأضاف المدرب العام السابق للمنتخب الوطني :«مسألة الحراسة الخاصة لمحمد صلاح خلال فترة تواجد الجهاز الفني السابق بقيادة حسام البدري، لم تكن كما كانت عليه بالأمس خلال مباراة الجابون ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم المقبلة بقطر».