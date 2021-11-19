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بمشاركة 3 آلاف متسابق من مختلف القارات .. انطلاق منافسات بطولة «Iron Man» في الغردقة

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بمشاركة 3 آلاف متسابق من مختلف القارات .. انطلاق منافسات بطولة «Iron Man» في الغردقة بمشاركة 3 آلاف متسابق من مختلف القارات .. انطلاق منافسات بطولة «Iron Man» في الغردقة


انطلقت في الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة، منافسات بطولة الرجل الحديدى العالمية، والتى تقام بسهل حشيش بالغردقة في الفترة من 17-19 نوفمبر الجارى، بمشاركة نحو 3 آلاف متسابق من مختلف الجنسيات، وهى بطولة مؤهلة إلى بطولة العالم بنيوزيلاندا.
وتعد البطولة واحدة من أقوى البطولات العالمية في مجال رياضات السباحة والدراجات والركض، وتقام البطولة في ثلاث منافسات؛ هي السباحة، والجرى، والدراجات؛ وتبلغ مسافة المنافسات 113 كيلو مترا في السباحة لمسافة 1.9 كم، والدرّاجات الهوائية 90 كم، والجرى 21.1 كم، على امتداد الشاطئ.
وتأتي البطولة العالمية «IRONMAN» في نسختها الأولى ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر للألعاب الترفيهية، لتنفرد مدينة الغردقة بإقامة النسخة الأولى لها على أرض ، كأحد أساليب الجذب السياحي للبحر الأحمر.
يذكر أن مؤسسة IRONMAN العالمية وافقت على إقامة بطولة IRONMAN لمدة 3 سنوات بمصر، تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة،

المصرى اليوم

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