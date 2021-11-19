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غدًا السبت .. تعطيل الدراسة في شمال سيناء لسوء الأحوال الجوية

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غدًا السبت .. تعطيل الدراسة في شمال سيناء لسوء الأحوال الجوية غدًا السبت .. تعطيل الدراسة في شمال سيناء لسوء الأحوال الجوية

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قرر اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، تعطيل الدراسة غدًا السبت في المدارس بمختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة، نظرًا للظروف الجوية وموجة الطقس السيئ المتوقعة.

وقال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، في بيان، أنه نظرا للظروف المناخية التي تمر بها البلاد تقرر إغلاق المدارس يوم السبت بصفة مبدئية نظرا للظروف الجوية مع اتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات الاحترازية .

وتشهد محافظة شمال سيناء ضمن عدد من محافظة الجمهورية طقسًا سيئًا، حيث تتعرض مدن المحافظة إلى سقوط أمطار غزيرة ومتقطعة على مدار اليوم، وانخفاض في درجة الحرارة ما أثر على مختلف مناحي الحياة بالمحافظة.

المصرى اليوم

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