ضبط عاطل بحوزته 12 طربة حشيش بكمين أمني في سفاجا

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تمكنت مباحث قسم شرطة سفاجا بالبحر الأحمر من ضبط عاطل بحوزته كمية من الحشيش المخدر، أثناء مروره على كمين الكيلو 85 بسفاجا، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كان اللواء محيي سلامة مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحر الأحمر، واللواء أشرف البيلي، مدير مباحث المديرية تلقيا اخطارا من المقدم مصطفي عكاشة، رئيس مباحث قسم شرطة سفاجا يفيد تمكن النقيب محمد أشرف معاون مباحث القسم أثناء تواجده بخدمته بالكيلو 85 من ضبط عاطل بحوزته 12 طربة حشيش مخدر.

وتبين أن المتهم كان يستقل سيارة أجرة اشتبه معاون المباحث به، وعقب تفتيشه عثر على 12 طربة من مخدر الحشيش، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.