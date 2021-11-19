تفاصيل القاء القبض علي رضا عبدالعال وحبسه.. وفاروق جعفر يخرجه من السجن

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كشف رضا عبدالعال نجم الزمالك والأهلى السابق مفاجأة من العيار الثقيل عن تاريخ ذكرياته مع مباريات القمة التي تجمع القطبين الكبيرين.

وقال رضا عبدالعال في تصريحات لبرنامج «البريمو» إنه لن ينسى واقعة احتجازه قبل إحدى مباريات الأهلى والزمالك عندما كان لاعبا بصفوف الأبيض، مشيرا إلى تعرضه للحبس في إحدى أقسام الشرطة ببهتيم نتيجة محضر من أحد أقاربه اتهمه بالتعدي عليه.

وأضاف: «خرجت من الحبس عن طريق الصدفة، فكان الكابتن على شحاتة يمر بجانب القسم وأحد أقاربى قال له رضا عبدالعال محجوزا بداخله، وعلى الفور أبلغ شحاتة المسئولين في الزمالك، وأسرع فاروق جعفر في القيام بالاتصالات مع المسئولين في القلعة البيضاء، وبالفعل خرجت في الرابعة فجرا قبل المباراة التي كانت تبدأ في تمام الساعة الثانية والنصف عصر».