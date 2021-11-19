العثور علي جثتي شقيقان لقي مصرعهما حرقا موثقين بسلاسل داخل منزل بالشرقية

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انتقل فريق من نيابة منيا القمح، بإشراف المستشار محمد الجمل المحامى العام الأول لنيابات جنوب الشرقية، لمعاينة واقعة مصرع شقيقان حرقا داخل منزلهما بقرية سنهوت التابعة لمركز منيا القمح، وتم التحفظ على الجثتين بمشرحة المستشفي.

البداية جاءت بتلقى اللواء محمد والى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة منيا القمح؛ يفيد بورود بلاغا بنشوب حريق داخل منزل بقرية سنهوت بدائرة المركز ما أسفر عن مصرع شقيقان.

دفعت قوات الحماية المدنية بسيارتي إطفاء للسيطرة على النيران،وانتقلت الأجهزة الأمنية وضباط البحث الجنائي بمركز منيا القمح إلى موقع البلاغ.

وتبين من التحريات الأولية العثور على جثة «ا. ش» ١٧ عاما، وشقيقه«ش»١٤ عاما متوفيان نتيجة اشتعال النيران بمنزل قديم مبنى من الطوب الأبيض، وعثر عليهما مقيدين بالسلاسل الحديدية، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.

تم التحفظ على الجثتين تحت تصرف النيابة العامة بمنيا القمح، كما تحفظت الأجهزة الأمنية على والديهما لاستجوابه وبيان سبب نشوب الحريق بالمنزل،وتحرر المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة للتحقيق .