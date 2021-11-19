«صناعة النواب» تناقش المشكلات التي تواجه مستثمري منطقتي الشروق والصفا في القليوبية

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ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من السيد النائب مجاهد نصار، عضو لجنة الصناعة، بشأن المشكلات والتعقيدات وبطء الإجراءات التي تواجه مستثمري منطقتي الشروق، والصفا، بمحافظة القليوبية، بحضور اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وقال بيان صحفي، نشره النائب على صفحته الشخصية بالفيس بوك، مساء الخميس، إن من بين المشكلات دفع ٥٠ % من قيمة الأرض عند إضافة شريك أو تغير الكيان القانوني للشركة أو حتي بيعها، هذا بالإضافة إلى أن البناء ملزم بارتفاع ٩ متر فقط وهو ما يهدد بتوقف المصانع التي تعمل هناك وما يترتب عليه من أضرار فادحة لقطاع الصناعة وتشريد عشرات الآلاف من العاملين في هذه المصانع.

وانتهى الاجتماع بسرعة حل هذة المشكلات بتخفيض الرسوم إلى ١٠ % من قيمة الأرض، كما زيادة ارتفاع المباني إلى ١٤ متر كما تم تذليل العقبات، ووضع خريطة صناعية للمنطقة ودعم المصانع الموجودة في المنطقتين وذلك باستكمال الخدمات الناقصة من صرف صحي وغاز طبيعى، وذلك للحفاظ على المصانع واستمرار أنشطتها الصناعية.