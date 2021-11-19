سيد معوض: حزين على الإسماعيلي..والفريق تأثر برحيل إيهاب جلال

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أبدى سيد معوض نجم ناديي للاسماعيلي والأهلي السابق، حزنه، بسبب النتائج التي يحققها للاسماعيلي منذ انطلاق مسابقة الدوري الممتاز، وخسارته في الثلاث جوالات الأولى للدوري.

وقال سيد معوض في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «المحور» :«ترتيب الإسماعيلي أمر محزن للجميع لأن الإسماعيلي فريق كبير» موضحاً أن الجماهير سيكون لها الدور الأكبر لعودة الدراويش إلى سابق عهدهم.

وأوضح أن الإسماعيلي في اختبار صعب ضد الزمالك بالدوري الممتاز بعد خسارة 3 مباريات متتالية في افتتاح مشواره بالموسم.

وأوضح أن رحيل إيهاب جلال أثر على الإسماعيلي بشكل واضح بجانب رحيل عقود بعض اللاعبين المهمين خاصة فخر الدين بن يوسف وآري بابل.

وأشار إلى أن هناك فرق لفتت الأنظار في الفترة الماضية مع انطلاقة الدوري وعلى رأسها الاتحاد السكندري وفيوتشر وغزل المحلة.