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محمد صلاح يتبرع للحيوانات المصرية.. «مو» يفتح المزاد على قميصه في مباراة مانشستر يونايتد (صور)

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محمد صلاح يتبرع للحيوانات المصرية.. «مو» يفتح المزاد على قميصه في مباراة مانشستر يونايتد (صور) محمد صلاح يتبرع للحيوانات المصرية.. «مو» يفتح المزاد على قميصه في مباراة مانشستر يونايتد (صور)

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محمد صلاح قائد الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، أعلن تبرعه بقميص فريقه الإنجليزي خلال مباراة مانشستر يونايتد الذي سجل خلالها النجم المصري هاتريك في شباك الشياطين الحمر، لصالح الحيوانات في .

قال محمد صلاح، عبر حسابه تويتر، «الرفق بالحيوان واجب على كل إنسان. وعشان أساعد، هتبرع بقميص ليفربول اللي لبسته في الماتش ضد فريق مانشستر يونايتد يوم ٢٣ أكتوبر ٢٠٢١ في مزاد مفتوح، لإرسال كل عوائد المزاد لإحدى الجمعيات للرفق بالحيوان في مصر. هعرفكم كل تفاصيل ومعاد المزاد قريبا«.

المصرى اليوم

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