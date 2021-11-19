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إبراهيم حسن يفتح النار ضد كيروش: لن تتأهل للمونديال بهذا المستوى

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إبراهيم حسن يفتح النار ضد كيروش: مصر لن تتأهل للمونديال بهذا المستوى إبراهيم حسن يفتح النار ضد كيروش: لن تتأهل للمونديال بهذا المستوى

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هاجم إبراهيم حسن مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، وذلك بسبب الأداء الذي ظهر عليه في المباريات الماضية.

وقال إبراهيم حسن في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «المحور»: «هو فين الأداء اللي قدمه المنتخب تحت قيادة كيروش؟ ايه الجديد اللي قدمه للمنتخب، حسام البدري، كان استمر أفضل من التعاقد مع المدرب البرتغالي، ولا هو احنا بنصرف دولارات على الفاضي!».

وأضاف: «البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني السابق للأهلي ونيلو فينجادا، اجتمعا مع كيروش، وقالا له (ادبح القطة للشعب المصري من البداية، مثلما فعل جوزيه)».

وتابع : «لماذا لم يضم كيروش، في المعسكر الأخير رمضان صبحي، وهو أفضل لاعب في ؟ أين أحمد سيد زيزو؟».

وواصل: «بهذا المستوى مصر لن تفعل أي شئ ولن تتأهل إلى نهائيات ».

المصرى اليوم

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