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نجم الأهلي السابق: أتمنى مواجهة نيجيريا .. ويجب مساندة كيروش

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نجم الأهلي السابق: أتمنى مواجهة نيجيريا .. ويجب مساندة كيروش نجم الأهلي السابق: أتمنى مواجهة نيجيريا .. ويجب مساندة كيروش

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أكد ياسر ريان نجم الأهلي السابق، أن السنغال والجزائر من المنتخبات الأصعب في التصنيف الأول والتي يتمنى عدم مواجهة منتخب لهم في المرحلة المؤهلة لكأس العالم.

وقال ياسر ريان في تصريحات تليفزيونية : «مواجهة المصري لمنتخب نيجيريا في المباراة المؤهلة لكأس العالم، لكن يجب الهدوء هذه الفترة واحترام جميع المنتخبات«.

وأشار إلى أن مواجهة فرق شمال افريقيا أصعب بسبب الجماهير والإعلام ومساندة التحكيم أحيانًا لذلك يجب مساندة منتخب مصر بقيادة كيروش خلال الفترة المقبلة وعدم الانتقاد في استبعاده لبعض اللاعبين».

المصرى اليوم

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