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محمد مصيلحي: ثنائي الاتحاد يستحق الانضمام للمنتخب .. والأندية الشعبية تعاني ماليًا

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محمد مصيلحي: ثنائي الاتحاد يستحق الانضمام للمنتخب .. والأندية الشعبية تعاني ماليًا محمد مصيلحي: ثنائي الاتحاد يستحق الانضمام للمنتخب .. والأندية الشعبية تعاني ماليًا

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أعرب محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، عن سعادته البالغة بالفوز الذي حققه فريقه على الجونة، بهدف نظيف، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الخميس، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال محمد مصيلحي في تصريحات تلفزيونية : «حققنا فوزًا مهمًا امام الجونة، وأنا تحدثت مع اللاعبين قبل المباراة وقولتلهم (بالله عليكم عايزين نكسب) وقرأنا الفاتحه، والحمدلله ربنا أكرمنا بالفوز وبهدف عالمي لخالد الغندور، مشيرا إلى أنه يتمنى انضمام خالد الغندور، للمنتخب الوطني فاللاعب يقدم مستوى ممتاز للموسم الثاني مع التوالي، بالاضافة لهشام صلاح، أيضًا، فالجهاز الفني بذل مجهودًا كبيرًا مع الاتحاد والمجلس يدعمهم».

وتابع : «أناشد الدولة بالاهتمام بالأندية الشعبية ماديا، فالإسماعيلي كان أقرب الفرق المهدده بالهبوط، فهل يمكن أن نشاهد الدوري بدون الاسماعيلي والاتحاد والمصري».

وواصل: «سوق اللاعبين بمصر يشهد ارتفاعًا جنونيًا في الأسعار، طب احنا هنقدر نواكب ده إزاي وهنجيب الفلوس دي منين، فالاندية الشعبيه بدأت تختفي من الدوري الممتاز تدريجيا، فالاتحاد يعيش واقع صعب حاليا».

المصرى اليوم

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