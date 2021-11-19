نجيب ساويرس يرد على بيان «الموسيقيين»: طب لو نقابة زي ما بتقول مالها ومال المغنيين

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علق رجل الأعمال نجيب ساويرس، اليوم الجمعة، على بيان نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، والذي جاء بسبب دفاعه عن مغني المهرجانات الشعبية.

وقال ساويرس عبر «تويتر»: «طب لو نقابة موسيقيين زي ما بتقول مالها ومال المغنيين، وإن شاء الله هجيبهم كلهم مهرجان الجونة حسب توصيتك وده مال خاص بعد إذنك».

كانت نقابة المهن التمثيلية ردت، أمس الخميس، على رجل الأعمال نجيب ساويرس، في بيان توضيحي وجاء نصه: «توضيح من نقابة المهن الموسيقية تعليقا على الأخ نجيب ساويرس.

أولآ، اسمها نقابة المهن الموسيقية، وليست نقابة المغنيين كما تعلم أو لا تعلم لذا وجب التوضيح.

ثانيا هؤلاء ليسوا أعضاء بالنقابة، ومن يريد أن ينتمي لها يتقدم بأوراقه وفقآ للقانون لاجتياز الأختبارات.

وأضافت: أما ثالثا نقابة المهن الموسيقية منشأة بقانون ٣٥ لسنة ١٩٧٨ والعضوية لها شروط وعليها واجبات اهمها الإلتزام بالسلوك الذي لا يتنافي مع القيم والأخلاق

رابعا، دور النقابة تنظيم ما هو حادث على الساحة الغنائية، وليس منعه شريطة أن يكون عضوا أو مصرح له والقانون«

وتابعت نقابة المهن الموسيقية، «خامسا حضرتك تسمعهم بشكل خاص، وهذا حقك لكن لا تفرضه على العامة بغير الإجراءات واللوائح المنظمة لمهنة الغناء

سادسآ الأخ نجيب أموال النقابة هي أموال عامة وإهدارها إهدار للمال العام.

واختتمت نقابة المهن الموسيقية بيانها قائلة: «حضرتك تستطيع أن تتبناهم جميعا ونراهم في مهرجان الجونة المقبل».

وكان علق رجل الأعمال نجيب ساويرس، أمس الخميس، على قرار منع نقابة المهن الموسيقية 19 مغني مهرجانات من الغناء، قائلاً عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»: «ربنا بس اللي يمنع حد من الغناء.. بنحب الغناء الشعبى… قرار معيب!».

وكتب تغريدة أخرى، موجهاً فيها رسالة لنقيب المهن الموسيقية، قائلاً:«أول مرة أشوف نقيب للمغنين فخور جدا بمنع الغناء.. الجمهور اللي يقرر يسمع مين وميسمعش مين، مش النقيب«.

كان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، أصدر قرارات، أول أمس، بمنع عدد كبير من مطربي المهرجانات من العمل بقرار جماعي من مجلس النقابة، حسبما أكد منصور هندي، رئيس لجنة العمل بالنقابة.

وتضم الأسماء الممنوعة «حمو بيكا، حسن شاكوش، وتقرر إلغاء التصريح السنوي له، كزبرة وحنجرة، مصطفى زكريا محمد على الشهير بمسلم، أبوليلة، أحمد قاسم الشهير بفيلو، أحمد موزة، حمو طيخا، ريشة كوستا، سمارة، شواحة، ولاد سليم، العصابة، الزعيم، علاء فيفتي، فرقة الكعب العالي، مجدي شطة، وزة مطرية، شكل، عمرو حاحا».