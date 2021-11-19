ياسر ريان يكشف دور تريزيجيه في احتراف نجله بـ«تركيا»

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قال ياسر ريان نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، إنه لم يتدخل في تجربة احتراف نجله أحمد ياسر، مهاجم النادي الأهلي في الدوري التركي.

وانتقل أحمد ياسر ريان، إلى صفوف التاي التركي، في الميركاتو الصيفي الماضي، على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وقال بالدوري التركي : «والله ما أعرف أحمد بياخد كام في تجربته الاحترافية في ألتاي التركي».

وأضاف ياسر ريان في تصريحات تليفزيونية لبرنامج «بوكس تو بوكس»، على فضائية etc، مع الإعلامي محمد شبانة: «راض عن تجربة أحمد ياسر بنسبة 80%، اللاعب يتحسس طريقه الاحترافي، وهناك ضغوطات كبيرة في الدورى التركي».

وأوضح: «محمود حسن تريزيجيه، نجم نادي استون فيلا، من أسباب احتراف نجلي في تركيا»، موضحًا:«تريزيجيه، حينما شاهد أحمد في منتخب مصر، سعى بكل جدية لاحترافه، وتحدث مع نادر شوقي، وكيل أعماله، ومع المدرب في النادي التركي وساهم في خوضه تجربته الاحترافية بالدوري التركي».

وتابع ظهير أيسر الأهلى السابق: «أمنيتي احتراف أحمد ياسر في الدوري الإنجليزي، رغم قوة الدورى التركي لكن انجلترا مختلفة تماما، هذا لا ينقص من قوة وقيمة الدوري التركي الذي يلعب فيه مطاريدة الدوريات الخمسة الكبرى».