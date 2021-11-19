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ياسر ريان: رمضان صبحي أخطأ بالرحيل عن الأهلي .. وعودته للنادي صعبة

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ياسر ريان: رمضان صبحي أخطأ بالرحيل عن الأهلي .. وعودته للنادي صعبة ياسر ريان: رمضان صبحي أخطأ بالرحيل عن الأهلي .. وعودته للنادي صعبة

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يرى ياسر ريان نجم النادي الأهلي ومنتخب السابق، أن رمضان صبحي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، هو أفضل لاعب في مصر في الوقت الراهن.

وقال ياسر ريان في تصريحات تليفزيونية : «رمضان صبحي، هو أفضل لاعب في مصر، في الفترة الحالية»، موضحا أن اللاعب أخطأ بالرحيل عن الأهلى، في الصيف قبل الماضي.

وأضاف «لا أعتقد أن الأهلى يمكن أن يفكر في يوم من الأيام في عودة رمضان صبحي، ولا أعلم الدوافع التي أجبرت اللاعب على هذا القرار، لكن المؤكد أنه أكثر قرار خاطئ أخذه في حياته الكروية».

المصرى اليوم

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