ياسر ريان: رمضان صبحي أخطأ بالرحيل عن الأهلي .. وعودته للنادي صعبة

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يرى ياسر ريان نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن رمضان صبحي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، هو أفضل لاعب في مصر في الوقت الراهن.

وقال ياسر ريان في تصريحات تليفزيونية : «رمضان صبحي، هو أفضل لاعب في مصر، في الفترة الحالية»، موضحا أن اللاعب أخطأ بالرحيل عن الأهلى، في الصيف قبل الماضي.

وأضاف «لا أعتقد أن الأهلى يمكن أن يفكر في يوم من الأيام في عودة رمضان صبحي، ولا أعلم الدوافع التي أجبرت اللاعب على هذا القرار، لكن المؤكد أنه أكثر قرار خاطئ أخذه في حياته الكروية».