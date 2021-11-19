ثروة محمد صلاح 2021 .. mo salah يدخل عالم المليونيرات .. تتخطى المليار سنويا (تقرير)

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محمد صلاح قائد المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، ارتفعت قيمته السوقية في السنوات الأخيرة، نظرا لتألقه اللافت مع ليفربول، بالإضافة عن زيادة دخله من العقود التي يبرمها مع الرعاة والحملات الدعائية.

صحيفة «ميرور» البريطانية، كشفت خلال تقريرها، عن احتلال صلاح المركز الخامس في قائمة أكثر اللاعبين دخلا حول العالم، حيث أشارت إلى بلوغ ثروته 90 مليون دولار بما يساوي مليار و413 مليون جنيه مصري، ويساوي بالعملة الإسترليني، 66.9 مليون جنيه استرليني.

وأفادت بأن راتب صلاح السنوي يبلغ حوالي 10.4 مليون جنيه استرليني، فيما يرتفع إلى 18.3 مليون جنيه استرليني عند احتساب الحوافز الإضافية. وبعيدا عن ليفربول فإن صلاح يجني 11.7 مليون جنيه استرليني سنويا من خلال العقود التي وقعها مع بعض الرعاة.

ويمتلك الدولي المصري 72.7 مليون متابع عبر منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي، مما يزيد من الأموال التي يحصدها مقابل نشر أي إعلان عبر حساباته الرسمية.

ويعد صلاح أحد الوجوه الدعائية البارزة لشركة أديداس الألمانية منذ بضعة سنوات، حيث تدفع له 2.5 مليون سنويا، كما أنه سفير العلامة التجارية لشركة فودافون مصر منذ عام 2017.